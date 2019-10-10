طائرة إماراتية تهبط اضطراريًا في شيراز جنوب إيران

أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة ​الطيران المدني​ الايراني رضا جعفر زادة عن أن "​طائرة​ تابعة لشركة "​فلاي دبي​" الإماراتية هبطت اضطراريا في مطار "الشهيد دستغيب" بمدينة شيراز جنوب ​إيران​"، مشيرًا الى أن "الطائرة من طراز "بوينغ 737" وكانت في رحلة بين باكو ودبي".

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