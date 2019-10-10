نائب رئيس البرلمان الألماني لحلف الناتو: أعيدوا التفكير في عضوية تركيا

ناشدت نائب رئيس ​البرلمان الألماني​ كلوديا روت، ​حلف شمال الأطلسي​ "التساؤل حول عضوية ​تركيا​ في ​الناتو​ في ظل العملية العسكرية التركية بشمال ​سوريا​"، مشيرةً إلى أنه "إذا لم يصدر عن حلف الناتو مجددا رد فعل، إذا صمت الناتو مجددا، إذا لم يجعل الناتو عضوية تركيا موضع تساؤل، سيتعين عليه التوقف عن التحدث عن تحالف القيم". واتهمت الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، بـ"شن حرب مخالفة للقانون الدولي"، مشيرةً إلى "أعداء الديمقراطية ومحتقري دولة القانون".

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