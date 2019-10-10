النشرة: دفعات جديدة من النازحين السوريين عادت من لبنان إلى سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "وصل عدد من الحافلات تقل عشرات الأسر السورية النازحة من ​لبنان​ عبر معبر ​الدبوسية​ ب​ريف حمص​ عائدين إلى مناطقهم ومنازلهم في سوريل كما وصلت دفعة من ​النازحين​ العائدين من الأراضي اللبنانية عبر معبر الزمراني الحدودي مع أمتعتهم، فيما استكملت الجهات المعنية إجراءاتها المتعلقة بتسجيل البيانات الشخصية والعائلية للوافدين تمهيدا لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم".

وأوضح أنه "الوافدين عبروا عن فرحتهم بالعودة الى قراهم وبلداتهم التي حررها ​الجيش السوري​ من ​الارهاب​ ووجهوا الشكر للدولة السورية التي قدمت كافة التسهيلات لعودتهم وتواجد في المعبرين نقاط طبية لتقديم اي ​مساعدات​ تلزمهم".