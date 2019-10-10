رئيسة تايوان تعهدت بالدفاع عن سيادة بلادها في ظل الضغوط الصينية

تعهّدت رئيسة ​تايوان​ تساي إينج وين، بـ"الدفاع عن سيادة البلاد"، لافتةً إلى أنّ "حكومتها ستساعد في الدفاع عن الحرية والديمقراطية"، في الوقت الّذي تكثّف فيه بكين الضغوط على الجزيرة الّتي تحكم نفسها والّتي تعتبرها ​الصين​ إقليمًا منشقًّا.

وركّزت في خطاب بمناسبة اليوم الوطني، قالت تساي على أنّ "مقترح الصين بتطبيق سياسة "بلد واحد، نظامان" بالنسبة لتايوان أثّر على الأمن الإقليمي"، مركّزةً على أنّ "​هونغ كونغ​ الّتي تشهد ​احتجاجات​ مناهضة للحكومة منذ أشهر، على شفا الفوضى بسبب فشل ترتيب سياسي مماثل يضمن بعض الحريات".

ومنذ تولّت تساي منصبها في عام 2016، كثّفت بكين الضغط على الجزيرة بالدفع بدوريات تحمل قاذفات بشكل منتظم.