الرئيس الألماني: علينا مواجهة عنف المتطرفين وحماية حياة اليهود

أكّد الرئيس الألماني ​فرانك فالتر شتاينماير​، بعد زيارته كنيسًا هاجمه مسلّح يوم أمس الأربعاء في مدينة هاله في شرق ​ألمانيا​، أنّه "ينبغي للألمان الوقوف معًا في مواجهة عنف المتطرّفين وحماية حياة اليهود".

وكان قد قُتل شخصان وأُصيب آخران بجروح بالغة في هجوم في وسط مدينة هاله الألمانيّة استهدف كنيسًا بالتزامن مع يوم الغفران، أبرز المناسبات اليهوديّة، في عمليّة صوّرها المنفّذ ونشرها عبر الإنترنت. وأعلنت الشرطة الألمانيّة مساء أمس "أنّها أوقفت المنفّذ المزعوم، بعدَ تبادل لإطلاق النّار مع عناصرها". وتسلّمت النيابة العامّة المتخصّصة في شؤون الإرهاب ملفّ الهجوم.