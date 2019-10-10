الخارجية الهندية تتهم تركيا بتقويض الاستقرار في المنطقة والحرب على الإرهاب

أعربت ​وزارة الخارجية​ الهندية عن قلقها البالغ من الهجوم التركي على شمال شرق ​سوريا​، متهمةً ​تركيا​ بـ"تقويض الاستقرار في المنطقة والحرب على ​الإرهاب​"، داعيةً تركيا إلى "ضبط النفس واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​تركيا​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.