دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الشرطة: رجل هاجم وزير الأمن الإندونيسي بسكين جاكرتا (رويترز) - هاجم رجل وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين يوم الخميس أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون. وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى. وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. (إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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