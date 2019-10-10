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العثور على قاتل الفتاة ميا مشنوقا في زنزانته

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دبي - بواسطة محمد فارس قاتل الفتاة الألمانية ميا، عثر عليه مشنوقا في زنزانته، وفق إدارة السجن، حيث كان يقضي حكم المؤبد الصادر بحقه.Provided by Deutsche Welle © picture-alliance/dpa/C. Rehder Provided by Deutsche Welle

عثر موظفو سجن الأحداث ببلدة "شيفلرشتات"، على لاجئ أفغاني متورط في قضية قتل صديقته طعنا بالسكين، مشنوقا في زنزانته، وفق ما أعلنت عنه إدارة السجن اليوم الخميس (العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول).

وعرفت هذه القضية إعلاميا بقضية "ميا"، وحظيت باهتمام إعلامي وسياسي بالغ . وميا فتاة ألمانية كانت في 17 من العمر حين لقيت حتفها على يد صديقها، طالب لجوء من أصل أفغاني بطعنها 14 طعنة بالسكين.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة فلنسبورغ الألمانية قد قضت في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، بالسجن المؤبد بحق الجاني بعد إدانته بتنفيذ جريمة القتل هذه. ووقعت الجريمة في مارس/ آذار من العام الماضي في مسكن الضحية.

واعتبرت المحكمة آنذاك أن دوافع الجريمة لا تتمثل في "حزن" الشاب على قيام ميا بإنهاء علاقتها معه قبل شهرين، وإنما في شعوره بـ"فقدان السيطرة على صديقته".

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يشار إلى أن الجاني قدم إلى ألمانيا كلاجئ قاصر دون مرافق في عام 2015، وكان تحديد عمره على وجه الدقة مختَلفا عليه، وافترض القضاة، استنادا إلى العديد من التقارير، أن عمره أكبر من 21 عاما، ومن ثم فقد استخدموا القانون الجنائي للبالغين، فيما اعتبر الدفاع أن عمر المتهم أقل من 21 عاما.

واستغلت القضية بشكل كبير من قبل مجموعات اليمين المتطرف والجهات المعادية للأجانب للتأكيد على "خطر" اللاجئين وعلى "ضرورة" إعادتهم إلى بلدانهم.

و.ب/ح.ج.ح (د ب أ، ا ب د)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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