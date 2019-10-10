الجارالله يهاجم أردوغان: هل تريد أن تفعل بالأكراد كما فعلت تركيا بالأرمن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الكاتب الكويتى أحمد الجارالله هجوما عنيفا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد إقدام الأخير على شن عملية عسكرية فى سوريا.
وقال أحمد الجار الله فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على تويتر: هل يريد أردوغان أن يفعل في الأكراد ما فعلت تركيا فيما مضي بشعب الأرمن، فمجازر الأرمن لازال التاريخ يذكرها ويحكي عنها حكايات مأسوية.
وتابع الكاتب الكويتى: الآن على العرب أن يطالبوا سوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية وأن يعتذروا لها أنها تعاني أطماع ثعالب السياسة الدولية.
وقال أحمد الجارالله: دول خليجية ستعيد فتح سفاراتها مع سوريا كنوع من التضامن مع الدولة السورية التي تتعرض للعدوان من دولة أجنبية رب ضارة نافعة دول خليجية وتهيأ سفاراتها لعوده السفراء على دمشق.
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