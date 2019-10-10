شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان" تتابع إجراءات الحكومة لتنظيم سياسات الدعم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خطة عمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، عن اهتمام اللجنة بمتابعة تنفيذ توصياتها المتعلقة ببرنامج الحكومة، والتى تخص بعض الوزارات، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب تكليف الحكومة الجديدة، كانعكاس لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر 2030.

وتأتى توصيات اللجنة بخصوص وزارة التموين والتجارة الداخلية على رأس أولوياتها بدور الانعقاد الخامس، حيث كانت اللجنة قد أوصت بمتابعة الحكومة بشأن كيفية تطوير وتنظيم سياسات الدعم فى مصر؛ وذلك من خلال إصلاح منظومة الدعم الحالية، ومتابعة آليات تنفيذ ومراجعة البطاقات التموينية، وسرعة الانتهاء من تصفيتها وتنقيتها، بالتعاون مع وزارتى التخطيط والإنتاج الحربى، عن طريق قاعدة بيانات سليمة وحديثة.

إلى جانب استدامة توفير مظلة الحماية الاجتماعية للمستحق الفعلى للدعم، بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعلياً للدعم، من خلال إصلاح منظومة الدعم الحالية وكذلك إصلاح منظومة دعم الخبز، وتوفير آليات لاستهداف المستحقين للدعم ووصول هذا الدعم لمستحقيه وعدم تسربه لغير المستحقين، مع رفع كفاءة شبكات التوزيع لضمان تواجد السلع الاستهلاكية فى كافة المناطق وخاصة المناطق النائية.

وأكدت اللجنة على ما سبق وأن أوصت وطالبت به من ضرورة وضع خطة استراتيجية للأمن الغذائى باشتراك كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية، مع أهمية بلورة استراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيوانى، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.