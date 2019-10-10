شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الرئيس السيسى فتح ملفات لم تجرؤ أنظمة سابقة على الاقتراب منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبذل أقصى جهودها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، لحسم الملفات المتعلقة بمشكلات تؤرق المواطنين، والوصول لحلول حاسمة لها، مثل مشكلة القمامة وانتشار الحيوانات الضالة وتقنين الأوضاع للمواطنين، وغيرها.

وأضاف "الحسينى"، لـ"الخليج 365"، أن البرلمان ينتظر من الحكومة التعاون مع المجلس ونوابه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لحل كل المشكلات والقضايا العالقة، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بمختلف وزاراتها وقطاعاتها بالتوصيات البرلمانية، والتى تستهدف فى الأساس تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

وأشار النائب ممدوح الحسينى، إلى أن الحكومة عليها أن تعمل بنفس السرعة والمستوى القوى الذى يعمل به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "القيادة السياسية تعمل على فتح الملفات والقضايا المتراكمة التى لم تجرؤ أنظمة وحكومات سابقة خلال العقود الماضية على فتحها، ولابد أن يكون هناك تعاون وتناغم بين السلطات لإنجاز هذه القضايا والملفات".

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واستكمل "الحسينى"، حديثه، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الحكومة على تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتذليل العقبات والعراقيل أمام المواطنين، لافتا إلى أهمية أن يكون التقنين على الأساس الأفقى فى مساحة المبنى، وحل أى مشكلات وتعقيد فى التنفيذ، حتى تستفيد الدولة باسترداد حقوقها ومستحقاتها، وفى الوقت ذاته يستفيد المواطن.