الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من المدنيين في خطر جراء العدوان التركي بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف (أ ش أ)

أكدت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا في طريقهم للفرار جراء العدوان التركي على شمال شرقي سوريا.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن المفوضية، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية التركية ستؤدي إلى إحداث المزيد من المعاناة الإنسانية وتتسبب في موجات نزوح جديدة.

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وتابعت: "حاليًا هناك عشرات الآلاف من المدنيين في خطر ويسعون للفرار من القتال".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد أفادت يوم أمس الأربعاء بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالي سوريا، مضيفة أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقعا لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين.

ولاقى العدوان التركي إدانة عربية وإقليمية ودولية واسعة.