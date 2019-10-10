دافع عن فتاة فقتله المتحرش.. أهالي المنوفية يشيعون جنازة محمود البنا-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – عاشور أبو سالم:

شيع أهالي في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، جنازة الطالب محمود البنا الذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات نافذة، إثر محاولته الدفاع عن فتاة من تحرش طالب جامعي بها.

وسادت حالة من الاستياء بين الأهالي الذين طالبوا بالقصاص من قتلة "الشاب الشهم" الذي لم يقترف جرمًا سوى محاولته الدفاع عن فتاة ضد متحرش.

الجدير بالذكر أن مباحث مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، ألقت القبض على 3 متهمين بقتل محمود البنا، الذي لقى مصرعه إثر مشاجرة معهم.

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وأوضحت التحريات أن "م.أ" طالب بالفرقة الأولى بالجامعة اعتدى على المجني عليه بمطواة، فيما أصيب المتوفي بـ3 طعنات نافذة أدت إلى وفاته.

وفي السياق تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط «م.ا»، «ا.ع»، «م.ا»، مقيمين بمركز تلا، لاتهامهم بالاشتراك في قتل الطالب محمود البنا.

وبمناقشة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتجري شئونها.

الجدير بالذكر أن وسم "هاشتاج" #راجح_قاتل، تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما دشنه أصدقاء المجني عليه، للمطالبة بالقصاص من قتلة الطالب محمود البنا.