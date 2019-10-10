محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – عاشور أبو سالم:
شيع أهالي في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، جنازة الطالب محمود البنا الذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات نافذة، إثر محاولته الدفاع عن فتاة من تحرش طالب جامعي بها.
وسادت حالة من الاستياء بين الأهالي الذين طالبوا بالقصاص من قتلة "الشاب الشهم" الذي لم يقترف جرمًا سوى محاولته الدفاع عن فتاة ضد متحرش.
الجدير بالذكر أن مباحث مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، ألقت القبض على 3 متهمين بقتل محمود البنا، الذي لقى مصرعه إثر مشاجرة معهم.
وأوضحت التحريات أن "م.أ" طالب بالفرقة الأولى بالجامعة اعتدى على المجني عليه بمطواة، فيما أصيب المتوفي بـ3 طعنات نافذة أدت إلى وفاته.
وفي السياق تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط «م.ا»، «ا.ع»، «م.ا»، مقيمين بمركز تلا، لاتهامهم بالاشتراك في قتل الطالب محمود البنا.
وبمناقشة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتجري شئونها.
الجدير بالذكر أن وسم "هاشتاج" #راجح_قاتل، تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما دشنه أصدقاء المجني عليه، للمطالبة بالقصاص من قتلة الطالب محمود البنا.
كانت هذه تفاصيل خبر دافع عن فتاة فقتله المتحرش.. أهالي المنوفية يشيعون جنازة محمود البنا-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.