محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 40 ألف تقدموا في تعاقدات التعليم التي تحتاج 120 ألف معلم وإداري وعامل من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية، خلال 24 ساعة من انطلاق البوابة الإلكترنية.
وأضاف عمر لمصراوي، أن هناك إقبال كبير من قبل المتقدمين على التسجيل في بوابة التوظيف في أول أيام التقديم، والتسجيل مستمر ولن يقف بعد فترة محددة كما تداول البعض".
ولفت إلى أن التسجيل متاح للتقدم على مدار العام والأعوام المقبلة لجميع الوظائف المتاحة في الوزارة أو للمتطوعين للعمل مجانًا بالحصة.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 ألف متقدم لتعاقدات التعليم في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.