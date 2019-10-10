تصدر تويتر| ضبط 3 متهمين بقتل الطالب محمود البنا.. وأصدقاءه يدشنون هاشتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

ألقت مباحث مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، القبض على 3 متهمين بقتل الطالب محمود البنا، الذي لقى مصرعه إثر مشاجرة معهم.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا بالمنوفية، يفيد تمكن القوات من ضبط 3 طلاب من المتهمين في واقعة مقتل الطالب محمود البنا بمدينة تلا في أماكن مختلفة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

كانت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة نشبت بين عدد من الشباب بمدينة تلا بسبب معاتبة أحدهم لمعاكستهم البنات أثناء خروجهن من درس خصوصي.

وأوضحت التحريات أن "م.أ" طالب بالفرقة الأولى بالجامعة اعتدى على المجني عليه بمطواة، فيما أصيب المتوفي بـ3 طعنات نافذة أدت إلى وفاته.

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وفي السياق تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط «م.ا»، «ا.ع»، «م.ا»، مقيمين بمركز تلا، لاتهامهم بالاشتراك في قتل الطالب محمود البنا.

وبمناقشة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتجري شئونها.

الجدير بالذكر أن وسم "هاشتاج" #راجح_قاتل، تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأصبح من بين الأكثر تداولًا، بعدما دشنه أصدقاء المجني عليه، للمطالبة بالقصاص من قتلة الطالب محمود البنا.