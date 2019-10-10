العاهل الأردني يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات

غادر الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن ،مطار القاهرة الدولي ، اليوم الخميس، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع العاهل الأردني تناولت الأوضاع في المنطقةالعربية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة واستئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا، فضلا عن مناقشة آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.
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