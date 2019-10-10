أبوالغيط ووزير الخارجية الجزائري يبحثان تطورات الأوضاع العربية

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في العالم العربي.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان - أن تلك المباحثات جرت على هامش المنتدى الرابع لوزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في

الاتحاد من أجل المتوسط، في برشلونة بأسبانيا.



وأوضح البيان أن المحادثات تناولت الوضع السائد حاليا في العالم العربي، منوها بأن بوقادوم وجه دعوة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لزيارة الجزائر.