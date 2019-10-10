المفوضية الأوروبية ترفض ترشح "سيلفي جولار" لشغل حقيبة السوق الداخلية لديه

رفضت المفوضية الأوروبية ملف ترشح سيلفي جولار المرشحة الفرنسية للمفوضية الأوروبية وذلك على خلفية تحقيق قائم في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد يتعلق بمدفوعات الطاقم الخاص بها خلال فترة عملها كنائبة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى العمل الاستشاري المربح الذي قامت به في ذلك الوقت.

وقالت مصادر برلمانية - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم /الخميس/

- إنه من بين أعضاء البرلمان الأوروبي المدعوين للتصويت ، صوت 82 نائبا أوروبيا ضدها، بينما صوت 29 نائبا لصالحها وامتنع ناب واحد عن التصويت.ويتعين على البرلمان الموافقة على أعضاء فريق فون دير لاين بالكامل ، قبل أن يتسلموا مناصبهم في الأول من نوفمبر المقبل .وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قد قام بترشيح جولار، وخصص لها حقيبة السوق الداخلية مع الرئيس المنتخبة للمفوضية "أورزولا فون دير لين". وكان من المقرر أن يشمل تفويضها الاقتصاد الرقمي والسياسة الصناعية للاتحاد الأوروبي وصناعة دفاع جديدة وإدارة الفضاء.يذكر أن هناك تحقيقين يجريان أحدهما من قبل النظام القضائي الفرنسي والآخر من مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي (أولاف) حول مشاركة "جولار" في نظام للوظائف الوهمية لحزب "موديم" الوسطي.