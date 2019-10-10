نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع بومبيو وإسبر التحديات المشتركة

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز مع وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر، التعاون الثنائي بمختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.



وقال خالد بن سلمان ،في تغريدة على

موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (العربية) اليوم /الخميس/ - : "سررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي اليوم، في واشنطن، حيث تم التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين".وأضاف - في تغريدة أخرى - : "أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وتم مناقشة التحديات المشتركة والتأكيد على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار".



تأتي اجتماعات نائب وزير الدفاع السعودي مع المسؤولين الأمريكيين بعد الهجمات الإرهابية على منشآت النفط (أرامكو)، ووسط حملة عسكرية تقودها تركيا ضد شمال سوريا.

