الشرطة العراقية: اعتقال اثنين من المندسين في تظاهرات بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال اثنين من المندسين في التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد.
الشخصين قاما بحرق وتخريب الممتلكات العامة خلال التظاهرات التي شهدتها مؤخرا بغداد، ما دفع قوات الشرطة الاتحادية بإلقاء القبض عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ضدهما.
وأفادت القيادة العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن
يذكر أن بغداد ومحافظات جنوبية شهدت تظاهرات كبيرة استمرت لأيام شارك فيها المئات من المواطنين للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد والفاسدين، حيث شهدت التظاهرات أعمال حرق وتخريب لبعض الممتلكات العامة.
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