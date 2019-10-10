نعمات خير أول امرأة ترأس القضاء في دولة عربية

الخرطوم (الاتحاد)

أعلن مجلس السيادة في السودان، اليوم، تعيين القاضية نعمات عبد الله محمد خير رئيساً للقضاء لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في العالم العربي والشرق الأوسط. كما عين مجلس السيادة تاج السر علي الحبر في منصب النائب العام السوداني.

وحسم مجلسا السيادة والوزراء في السودان قبل أسبوع آلية تعيين رئيس القضاء والنائب العام، بأن منحا الحق في هذا التعيين لمجلس السيادة، بعد اعتماد نسخة من الوثيقة الدستورية تحتوي على هذا النص.

وأثارت قضية تعيين رئيس القضاء جدلاً في السودان، منذ توقيع الوثيقة الدستورية، في أغسطس الماضي، نظراً لعدم وضوحها في الوثيقة.

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