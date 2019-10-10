كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شطية: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم الاقتصاد الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شطية، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وقال شطية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري مصطفى مدبولي في القاهرة، إن مصر فتحت أبوابًا للتعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والتجارة، قائلةً: "إنهم تلقوا كل الدعم الممكن لمساعدة الاقتصاد الوطني".

وأضاف شطية، أن القاهرة لديها الكثير لتقدمه للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحكومة ترغب في الاستفادة من التجربة المصرية، وخاصة في التجارة والزراعة والاستثمار.

وأوجز استراتيجية الحكومة لفك الارتباط التدريجي عن إسرائيل والاعتماد على الذات من خلال تعزيز المنتجات الوطنية وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية.

وشطية الذي وصل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى القاهرة مستعد لمناقشة التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية كجزء من خطة فلسطينية لفك الارتباط التدريجي عن إسرائيل.

من جانبه قال رئيس الوزراء المصري، إنه تم عقد لقاءات بين الجانبين لمناقشة العديد من القضايا المشتركة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وخاصة التجارة.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن حكومته مستعدة لمتابعة جميع القضايا التي أثارها الجانب الفلسطيني والعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وستقدم جميع أشكال الدعم للحكومة الفلسطينية.

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وأضح شطية: "معاناة شعبنا في قطاع غزة لم يسبق لها مثيل؛ 95% من المياه غير صالحة للشرب، ومعدل البطالة 55%، ومعدل الفقر 72%، والكهرباء متاحة لمدة 8 ساعات فقط في اليوم".

كما عقد شطية اجتماعًا في السفارة الفلسطينية بالقاهرة مع أعضاء مجالس المؤسسات الفلسطينية العاملة في مصر بالإضافة إلى أعضاء المجتمع الفلسطيني.

وأكد أن الرئيس محمود عباس يحقق بحزم المصالحة الوطنية، مؤكدًا أهمية دعوة الرئيس لإجراء انتخابات عامة، كوسيلة لتوحيد الشعب الفلسطيني.

وتلعب مصر دورًا هامًا في المصالحة الفلسطينية ولها دور أكثر أهمية في الوضع في قطاع غزة، وأن البلدين على اتصال لمعالجة العديد من القضايا الاقتصادية والإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء: "إن الوفد توصل إلى العديد من الاتفاقيات، مضيفًا: "أن الحكومة حريصة على فتح آفاق جديدة مع مصر".

ونقلت وكالة أنباء وفاء عن شطية قوله: "نريد أن تدخل بضائعنا مصر ونريد أن تكون سلع مصر موجودة في أسواقنا."

ومصر هي ثالث دولة عربية في زيارة شطية بعد الأردن والعراق لمناقشة دعم الاقتصاد الفلسطيني.

