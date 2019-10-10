كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات أسترالية من عودة داعش بعد التدخل التركي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، من احتمال عودة تنظيم داعش بسبب العملية التي بدأتها تركيا ضد الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا.

وقال موريسون في تصريحات صحافية: "قلقون مما رأيناه، من تحركات الحكومة التركية لتدخل في سوريا وما يعنيه هذا على أمن المواطنين الذين يعيشون في المنطقة".

وأضاف "نحن أيضاً قلقون للغاية على المواطنين الأكراد، وقلقون للغاية من احتمال عودة داعش".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عملية "نبع السلام" العسكرية ضد الميليشيات الكردية السورية في شمال شرق سوريا.

وأثارت هذه العملية، التي تأتي بعد قرار الولايات المتحدة بسحب قواتها من سوريا، قلق العديد من الدول الأوروبية التي حذرت في الايام الأخيرة من العواقب الإنسانية الوخيمة التي قد تسفر عنها.

تهديدات تركية

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وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

وكانت تركيا هددت مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.

غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات الأميركية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.

انسحاب القوات الأمريكية

وبدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

وانخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية بسوريا، عبر غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي، في سبتمبر 2014.

