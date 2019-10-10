كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بولندية بجائزة نوبل في الآداب لعام 2018 ونمساوية لـ 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن جائزة نوبل للآداب لعام 2018 ذهبت إلى الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك على "الخيال السردي الذي شابه عاطفة موسوعية تصور عبور الحدود كشكل من أشكال الحياة"، في حين ذهبت نسخة الجائزة لعام 2019 إلى المؤلف النمساوي بيتر هاندكه.

وقال السكرتير الدائم الجديد للأكاديمية السويدية، ماتس مالم، إن هاندكه حصد الجائزة "لأعماله المؤثرة التي تميزها براعة لغوية تستكشف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية".

وأوضح رئيس لجنة جائزة نوبل للآداب، أندرس أولسون، أن القائمة المختصرة كانت مكونة من 8 مرشحين، تم اختيار اثنين منهم لجائزتي 2018 و 2019.

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وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونة سويدية (908 آلاف دولار).

ويُستقبل الفائزون في حفل بستوكهولم في 10 ديسمبر، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896، بالإضافة لخمسة فائزين آخرين في مجالات أخرى.

أما الجائزة السادسة، وهي نوبل للسلام، فتُسلم في العاصمة النرويجية، أوسلو، في نفس اليوم.