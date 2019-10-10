كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قوات سوريا الديمقراطية تسقط طائرة تركية شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة تركية دون طيار في بلدة المالكية شمال شرق سوريا، حسبما ذكرت شبكة 24 لايف، في خبر عاجل لها.

مقتل 5 جنود أتراك

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، مقتل 5 جنود أتراك والاحتفاظ بجثثهم لديها.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها دمّرت 4 دبابات تركية على حدود تل أبيض، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ قليل، بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

عملية مستمرة

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن العملية العسكرية "برا وجوا كانت ناجحة خلال الليل، وسيطرنا على أهداف حددناها"، من دون أن تضيف أي تفاصيل عن ما هي تلك الأهداف ومواقعها. وشددت أن "العملية مستمرة وفق الخطة بنجاح".

وتوجهت عشرات الآليات التركية المحملة بالمقاتلين السوريين، صباح اليوم الخميس، إلى الجانب السوري، وتحديدا قبالة مدينة تل أبيض، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبعد اشتباكات عنيفة حتى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، تشهد المنطقة الحدودية قصفا مدفعيا متقطعا يستهدف بشكل أساسي، منطقتي رأس العين وتل أبيض.

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تهديدات تركية

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

وكانت تركيا هددت مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.

غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات الأميركية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.

انسحاب القوات الأمريكية

وبدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

وانخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية بسوريا، عبر غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي، في سبتمبر 2014.



