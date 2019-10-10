كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيلينسكي": لا أريد الإفصاح عن نص المحادثات مع الرئيس الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه لا يريد الإفصاح عن نص محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن هذا لن يحقق أي نتيجة إيجابية.

وقال "زيلينسكي": "ما الذي سيؤدي إليه الإفصاح عن محادثاتي مع بوتين؟ هل سينتج عن ذلك اجتماعات جديدة؟ لا، أعتقد أنهم سيضعوا حد نتيجة لهذه الخطوة".

وحسب التلفزيون الأوكراني، أضاف "زيلينسكي": "هل أريد تأمين هذه النتيجة وليس لدي أي إمكانية لإعادة المعتقلين لدينا، بينما يوجد الكثير منهم على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية، في روسيا وفي شبه جزيرة القرم؟ ... لن أنشر أي شيء لأنني أعلم أن هذا سيضر بمواصلة عودة الناس ووضع حد للحرب".

أكد الزعيم الأوكراني، "زيلينسكي"، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي أنه ليس مستعدًا للإفصاح عن أي من محادثاته مع زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتحدث "بوتين" و"زيلينسكي" عبر الهاتف في يوليو وأوائل سبتمبر. ناقشوا الإفراج المتزامن عن الأشخاص المحتجزين، الذي حدث في 7 سبتمبر.

وكانت إدارة البيت الأبيض، قد نشرت نص مكالمة الرئيس الأمريكي مع رئيس أوكرانيا، التي قد تتسبب في عزل دونالد ترامب.

وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ"الخدمة" في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملآ، والتي قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونغرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله.

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وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.

وفي سياق منفصل، علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عندما سُئل عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مارس الضغط عليه خلال مكالمة هاتفية في يوليو، وقال لا أحد يستطيع الضغط عليه باستثناء ابنه البالغ من العمر ست سنوات.

وأضاف "زيلينسكي"، للصحفيين في نيويورك، في تعليقات بثتها قناة "روسيا 24"، صباح اليوم الأربعاء، قبل اجتماعه مع الريس الأمريكي، دونالد ترامب": "لا أحد يستطيع الضغط علي لأنني رئيس دولة مستقلة".

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن: "الشخص الوحيد الذي يستطيع الضغط علي ... هو ابني، البالغ من العمر ست سنوات".

وبدأ الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، تحقيقًا رسميًا في قضية عزل "ترامب" واتهموه بالسعي للحصول على مساعدة أوكرانيا لتشويه المنافس الديمقراطي جو بايدن قبل انتخابات العام المقبل. ورفض "ترامب" التحقيق باعتباره مطاردة الساحرات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ بدء الديموقراطيين إجراءات لعزله سيكون "إيجابياً" لإعادة انتخابه، حيث وصف مساعي الديمقراطيين بـ "مطاردة الساحرات".

وكتب "ترامب"، في حسابه على "تويتر"، فور إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن بدء النظر في مسألة عزله: "إنه يوم مهم في الأمم المتحدة وهناك كثير من العمل والنجاح، والديمقراطيون تعمدوا تعكيره بمزيد من أخبار قمامة مطاردة الساحرات".