نوبل للآداب.. الإعلان عن فائزين دفعة واحدة

فاز الكاتب النمساوي “بيتر هاندك”، بجائزة نوبل للآداب لعام 2019، حسب ما أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم، اليوم الخميس.

وأعلنت الأكاديمية، كذلك، منح جائزة نوبل للآداب لعام 2018، للكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك، بعدما تم تأجيل الإعلان عن الاسم، العام الماضي، لحدوث مشاكل داخل المؤسسة.

وأُجل منح جائزة السنة الماضية، بعد تفجر فضيحة اعتداء جنسي، وانتهاكات للقواعد، ما أدى إلى تنحي عدد من أعضاء مجلس الأكاديمية.

وتم استئناف منح جوائز نوبل، بعدما تدخل ملك السويد بنفسه لتعديل اللائحة في الأكاديمية، التي وعدت بالعمل بجد من أجل إعادة بناء الثقة بها كمؤسسة، عن طريق تغيير نظام اختيار الفائزين بالكامل، وضم خمسة خبراء مستقلين للجنة التحكيم في الأكاديمية بنظام الانتداب، بالإضافة إلى عدد من الكتاب المرموقين والنقاد الأدبيين المخضرمين، كما وعدت الأكاديمية أن يكون التعامل “أكثر شفافية” في المستقبل فيما يخص أعضاء الأكاديمية، وعلاقتهم بمؤسسة نوبل.

يذكر أن فضيحة نوبل تفجرت بإدانة المصور الفوتوغرافي “جان كلود أرنو”، عضو الأكاديمية، الذي يعمل هو وزوجته “كاترينا فروستنسون” في ملحق ثقافي تابع للأكاديمية، يسمى “المنتدى” بالتحرش، والاعتداء الجنسي على ما لا يقل عن 18 سيدة.