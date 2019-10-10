رياضة 2019-10-10 | 15:24 675 مشاهدة قدم عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ديار برواري، 11 سؤالاً الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تتعلق يقانون اللجنة الأولمبية الوطنية الجديد وما تعيشه الرياضة العراقية في الآونة الأخيرة. المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. الشباب والرياضة النيابية تقدم 11 سؤالاً لرئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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