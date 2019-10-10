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2019-10-10 | 15:07
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وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قدهدد باستبعاد إيران من تصفيات مونديال 2022 حال استمرار حظر المشجعات الإيرانيات من دخول الملاعب في المباريات الدولية لمنتخب إيران للرجال.
ويقتصر رفع حظر دخول النساء للملاعب فقط على المباريات التأهيلية لكأس العالم وليس على مباريات البطولات المحلية الإيرانية أو بطولات دوري أبطال آسيا.
ولن يسمح بدخول النساء إلى الملاعب في مباريات الديربي الإيراني بين فريقي الاستقلال وبيرسبوليس، اللذين يعدان أكبر فرق العاصمة طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المشجعات الايرانيات في مدرجات ملعب آزادي بطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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