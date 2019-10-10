بالصور.. المشجعات الايرانيات في مدرجات ملعب آزادي بطهران

وللمرة الأولى اصبح بإمكان المشجعات الإيرانيات الحصول على تذاكر لمشاهدة إحدى مباريات منتخب إيران للرجال على ملعب (آزادي) في العاصمة الإيرانية طهران، وبينما الأمر يبدو طبيعيا بالنسبة لمعظم دول العالم، فإنه كانت هناك معركة صعبة وطويلة لحضور المشجعات الإيرانيات للملاعب.وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قدهدد باستبعاد إيران من تصفيات مونديال 2022 حال استمرار حظر المشجعات الإيرانيات من دخول الملاعب في المباريات الدولية لمنتخب إيران للرجال.

ويقتصر رفع حظر دخول النساء للملاعب فقط على المباريات التأهيلية لكأس العالم وليس على مباريات البطولات المحلية الإيرانية أو بطولات دوري أبطال آسيا.

ولن يسمح بدخول النساء إلى الملاعب في مباريات الديربي الإيراني بين فريقي الاستقلال وبيرسبوليس، اللذين يعدان أكبر فرق العاصمة طهران.