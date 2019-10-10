ثلاث ضربات قاضية للعراق في البطولة العربية للمواي تاي

رياضة 2019-10-10 | 14:59 1,230 مشاهدة نجح المنتخب الوطني، في تحقيق ثلاث ضربات قاضية ببطولة العرب للمواي تاي في أبو ظبي. واستطاع اللاعبون سجاد جواد وسجاد حسين وحسين سالم في تحقيق الفوز بالنزالات التمهيدية للبطولة عن طريق الضربة القاضية. وتقام البطولة في أبو ظبي خلال الفترة من 8 ولغاية 14 تشرين الأول الجاري بمشاركة 15 دولة عربية.



يذكر أن ضيافة المنتخب الوطني ومشاركته الكاملة حتى تذاكر الطيران، تمت على حساب الاتحاد العربي والاماراتي.

يذكر أن ضيافة المنتخب الوطني ومشاركته الكاملة حتى تذاكر الطيران، تمت على حساب الاتحاد العربي والاماراتي.

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