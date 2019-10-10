العدوان التركي يستهدف شبكات المياه وتحذيرات من كارثة إنسانية بسوريا

منذ بدء عدوانه العسكري على شمال شرق سوريا، يستمر الجيش التركي في استهداف المدنيين والمواقع الحيوية، وآخرها شبكات المياه في رأس العين وتل أبيض.

وذكرت وكالة أنباء "هاوار" الكردية، الخميس، أن مديرية المياه في مقاطعة الحسكة حذرت من كارثة إنسانية جراء انقطاع ضخ المياه إلى مدينة رأس العين بسبب العدوان التركي.

كما أوضحت الوكالة أن قصف جيش العدوان التركي استهدف أيضا محطة المياه التي تغذي تل أبيض وريفها بالأسلحة الثقيلة، عقب قصف محطة كهرباء المدينة.

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وأكدت أن جيش الاحتلال التركي يتعمد قصف المنشآت الحيوية والمناطق الأثرية، فضلا عن مراكز المدن والقرى والبلدات المكتظة بالسكان.





وانتفضت دول العالم ضد العدوان التركي على سوريا، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، واعتبرته "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 15 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 آخرون.

وبدأت تركيا أمس الأربعاء عملية عسكرية ضد الأكراد شمالي سوريا، وقوبلت بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.