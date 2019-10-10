بريطانيا تحذر من أزمة إنسانية جراء العدوان التركي على سوريا

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العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/10/10 05:07 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
دعت بريطانيا لضبط النفس، الخميس، بعد العدوان العسكري التركي على سوريا، وحذرت من أن الخطوة تهدد بتقويض القتال ضد الإرهابيين، وقد تسبب معاناة إنسانية.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب إنه تحدث مع مسؤولين أتراك، "للتعبير عن خيبة أمل بريطانيا وقلقها حيال التوغل العسكري في شمال شرق سوريا وللمطالبة بضبط النفس".
وتابع: "يهدد التدخل بالمزيد من المعاناة الإنسانية وتقويض التركيز على التصدي لتنظيم داعش الإرهابي".
وبدأت القوات التركية، الأربعاء، عدوانا على شمال شرقي سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" حليفة الغرب في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ما أثار تنديدا دوليا وتهديدات بعقوبات أمريكية ضد تركيا.
ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 15 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 آخرون.
وتصدت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، لمحاولة اقتحام سعت إليها القوات التركية ضد قرى حدودية شمالي البلاد، فيما تتواصل الاشتباكات الضارية في تلك المناطق.
ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق من اليوم الخميس، لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول الأوروبية الخمس، الأعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
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