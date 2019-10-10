الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدأ زيارة إلى الإمارات الثلاثاء المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء المقبل، "زيارة دولة| إلى الإمارات العربية المتحدة.

ويبحث الرئيس الروسي خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.





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وتأتي زيارة فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو/ حزيران العام الماضي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

وينص الإعلان على إنشاء شراكة استراتيجية للعلاقات القائمة بين الإمارات وروسيا تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.



ويعزز الإعلان الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام السياسي المتبادل.