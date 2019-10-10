أول امرأة تتولى المنصب عربيا.. نعمات محمد رئيسا للقضاء بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمد المجلس السيادي السوداني الانتقالي، الخميس، رسمياً تعيين قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبدالله رئيسة للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما.

وأعلن عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، عن إصدار رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان مرسوما دستوريا بتعيينهما رسميا.

وجاء القرار متسقا مع ما كشفته سابقا مصادر لـ"العين الإخبارية" حول اتفاق على تعيين نعمات محمد عبدالله رئيسة للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما للسودان.



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والأربعاء الماضي، اعتمد المجلس السيادي والحكومة في اجتماعهما المشترك الوثيقة الدستورية التي تحتوي على 78 مادة، وتمنح "السيادي" الحق في اختيار رئيس القضاء والنائب العام.

وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي كشف لـ"العين الإخبارية" طلبا تقدم به المجلس لوزارة العدل، لطلب فتوى دستورية بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام.



وكشفت مصادر سودانية أن وزير العدل نصر الدين عبدالباري أصدر فتوى نصت على أحقية المجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.