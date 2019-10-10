نتنياهو يندد "بالغزو التركي للمناطق الكردية" في سوريا

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس بالتوغل العسكري التركي ضد فصائل مسلحة كردية بشمال شرق سوريا محذرا من احتمال حدوث تطهير عرقي. وقال نتنياهو على تويتر "إسرائيل تندد بقوة بالغزو التركي للمناطق الكردية في سوريا وتحذر من ضلوع تركيا ووكلائها في تطهير عرقي للأكراد". وأضاف "إسرائيل مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الكردي المغوار".

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