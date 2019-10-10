الإثنين.. بوتين يزور السعودية وسيجري مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور المملكة، الإثنين المقبل، وسيجري مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الكرملين، أن بوتين يعتزم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية خلال زيارته إلى المملكة.

ومن المقرر أن يسافر بوتين إلى الإمارات لإجراء محادثات يوم الثلاثاء.