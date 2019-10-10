سياسي إماراتي يرد على حملة إخوانية تطالب بنقل مكتب تويتر الإقليمي

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الخميس 10 أكتوبر 2019
الدكتور عبدالخالق عبدالله
الخليج 365
رد السياسي الإماراتي، الدكتور، عبدالخالق عبدالله، على حملة إخوانية تطالب بنقل مكتب موقع التواصل الإجتماعي تويتر، من مدينة دبي الإماراتية .
وقال عبدالخالق في تغريدة بتويتر، رصدها (الخليج 365) "من لا يعجبه وجود المكتب الاقليمي لتويتر في دبي لديه خيار واحد فقط الانسحاب من تويتر الذي سيكون افضل حالا بدونهم" .
وأضاف "لقد اصبحت دبي عاصمة الاعلام العربي التقليدي والجديد بجدارة واستحقاق وستظل كذلك لسنوات طويلة قادمة" .
ويقود نشطاء في تنظيم الإخوان تتزعمهم اليمنية توكل كرمان حملة للمطالبة بنقل مكتب تويتر من دبي، في إطار محاولة لجعل العاصمة القطرية الدوحة مركزاً لموقع التواصل الإجتماعي الأشهر في الوقت الحالي .
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