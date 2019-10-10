شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستدعي السفير التركي إثر العدوان على شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس) أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة فرانس برس بأن وزارة الخارجية استدعت اليوم (الخميس) سفير تركيا إثر العدوان التركي الذي بدأته الأربعاء في شمال سورية. وقال المصدر نفسه إنه «تم استدعاء السفير التركي بعيد الظهر» إلى وزارة الخارجية الفرنسية.



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