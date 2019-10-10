شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى احترام سيادة سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بكين) دعت الصين إلى احترام سيادة سورية، وذلك غداة شن تركيا هجوماً على شمال سورية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ اليوم إن «الصين تعتقد دائماً أنه يتعين احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، والحفاظ عليها». وأضاف أنه على المجتمع الدولي «أن يتفادى دائماً المزيد من عوامل تعقيد الوضع».



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