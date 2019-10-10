البنك الدولي: هجوم أرامكو سيضر بنمو السعودية

توقع ​البنك الدولي​ "أن يؤثر الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي على النمو الاقتصادي للسعودية هذا العام" كما توقع "نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام بنسبة 0.8 بالمئة، انخفاضا من تقديرات سابقة للبنك الدولي كانت تشير إلى نمو يبلغ 1.7 بالمئة في نيسان، وذلك بفعل تخفيضات إنتاج ​النفط​ وتدهور الآفاق العالمية".

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