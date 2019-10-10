النشرة: الجيش التركي يواصل قصفه للمناطق الحدودية مع سوريا

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "​الجيش التركي​ يواصل قصفه للمناطق الحدودية السورية التركية ويركز عملياته في منطقتي ​رأس العين​ وتل ابيض ومحيطها حيث تدور ​اشتباكات​ متقطعة مع قسد"، مشيرا الى ان "القصف التركي اسفر عن توقف محطة عين العروس لتوليد ​الطاقة الكهربائية​ بمدينة ​تل أبيض​".

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