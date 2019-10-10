وزير الدفاع التركي: جيشنا يؤدي مهامه ومعنوياته عالية

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ أن "​الجيش التركي​ يؤدي مهامه بكل بسالة، ومعنويات جنوده عالية جدا، أثناء تنفيذ عملية نبع السلام شمال سوريا"، موضحاً أن "​وزارة الدفاع​ تنشر المعلومات حول عملية نبع السلام على موقعها الرسمي".

وأشار إلى "استمرار العملية بنجاح"، مضيفًا: "جيشنا يؤدي مهامه بكل بسالة، ومعنويات الجنود الأتراك، بل معنويات الجميع، عالية جدا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​​تركيا​​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي ​قوات سوريا الديمقراطية​ و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى ​القضاء​ على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.