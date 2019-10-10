بومبيو: تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة وهناك تهديدات إرهابية في جنوبها

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​ أن "​تركيا​ لديها مخاوف أمنية مشروعة"، مشيراً إلى "وجود تهديدات إرهابية على حدودها الجنوبية"، لافتاً إلى أن "​الولايات المتحدة​ وخلال محاربتها تنظيم "داعش" في ​سوريا​، بذلت ما بوسعها كي لا يستهدف ​الإرهاب​ مواطني تركيا، مؤكداً مواصلتهم هذه الجهود لاحقاً".

ونفى "أن تكون ​واشنطن​ قد أعطت ​الضوء​ الأخضر لأنقرة من أجل تنفيذ العملية العسكرية"، مبيناً أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اتخذ قرارا بإبعاد الجنود الأميركيين عن طريق الأذى".