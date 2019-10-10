اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن "تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة"، مشيراً إلى "وجود تهديدات إرهابية على حدودها الجنوبية"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة وخلال محاربتها تنظيم "داعش" في سوريا، بذلت ما بوسعها كي لا يستهدف الإرهاب مواطني تركيا، مؤكداً مواصلتهم هذه الجهود لاحقاً".
ونفى "أن تكون واشنطن قد أعطت الضوء الأخضر لأنقرة من أجل تنفيذ العملية العسكرية"، مبيناً أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قرارا بإبعاد الجنود الأميركيين عن طريق الأذى".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة وهناك تهديدات إرهابية في جنوبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.