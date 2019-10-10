أمين عام "أوبك": قرارات قوية في شهر كانون الأول تضعنا على طريق استقرار كبير

أكّد الأمين العام لـ"أوبك" ​محمد باركيندو​ أن "المنظمة وحلفاءها المشاركين في اتفاق خفض إمدادات ​النفط​ سيتخذون قرارات مناسبة وقوية وإيجابية خلال اجتماع في شهر كانون الأول تضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام لعام 2020".

وردا على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط، لفت باركيندو إلى أن "جميع الخيارات مفتوحة".

وعلى صعيد متصل، قالت ​السعودية​، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، إن إنتاجها النفطي في شهر أيلول الماضي انخفض بواقع 660 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستواه في آب الماضي ليصل إلى 9.13 مليون برميل يوميا، وذلك في أعقاب هجوم على منشأتي نفط بالمملكة.

