نتانياهو: إسرائيل تدين بشدة الاجتياح العسكري التركي للمحافظات الكردية

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نانياهو أن "إسرائيل تدين بشدة الاجتياح العسكري التركي للمحافظات الكردية في ​سوريا​ وتحذر من قيام ​تركيا​ ووكلائها بتطهير عرقي بحق ​الأكراد​"، مشيرا الى ان "إسرائيل ستبذل كل جهد ممكن لتقديم المعونات الإنسانية إلى الشعب الكردي الباسل".

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