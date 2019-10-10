علامة بحث مع طلاب الاقتصاد باليسوعية في قانون إنشاء منصة رسمية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

بحث عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في ​مجلس النواب​ مع مجموعة من طلاب الاقتصاد ب​الجامعة اليسوعية​ في مشروع قانون أعده ​الطلاب​ يرمي الى إنشاء منصة رسمية "للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات" بمتابعة من المشرفة على المنصة الاكاديمية للمسؤولية الاجتماعية في الكلية الاستاذة المحاضرة سهام رزق الله.

وقدم الطلاب مشروع القانون الى علامة وفسروا مختلف خلفياته وبنوده ومنهجية إعداده.

بدوره، أشار علامة إلى أن "بالرغم من عدم وجود تعريف عالمي موحد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية الا ان غالبية المؤسسات والهيئات الدولية ك​الأمم المتحدة​ و​البنك الدولي​ والمجلس التجاري الدولي وغيرها تجمع على أن المسؤولية الاجتماعية هي هذا الالتزام القانوني من قبل الشركات والتصرف أخلاقيا في تحقيق أهدافها وارباحها "، مشددًا على "أهمية هذا الالتزام بالمساهة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشة للعاملين داخل الشركات إضافة إلى المجتمع ككل وتطرق في هذا الإطار إلى ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية الاجتماعية الذي وقع منذ 20 عاما والذي يراعي بمضمونه جوانب هذه المسؤولية على المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وغيرها".

ولفت علامة الى أن "المسؤولية الاجتماعية في ​لبنان​ لا تزال في بدايتها وهي تنمو وتتقدم ببطء شديد"، موضحًا أن "هناك لغطا بين العمل الخيري الذي تقوم به بعض الشركات والمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية، كما أن هناك فقط أربعة مصارف في لبنان لديها أقسام خاصة تعنى بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فيما البقية لا تزال تربطه بأقسام التسويق".

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وأكّد "أهمية قيام الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية اللبنانية ومنها ​الهيئات الاقتصادية​ و​جمعية الصناعيين​ والتجار والمؤسسات المصرفية وغيرها وصولا إلى الأفراد كرجال الاعمال بالعمل على تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات من خلال نشر ثقافته أولًا، وقوننته انطلاقا من أن ما هو خير للمجتمع هو حكم خير للشركات ثانيًا".

ونوّه للطلاب بـ "العمل والسعي على خطين متوازيين داخل مجلس النواب من أجل صياغة اقتراح قانون لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات ومن خلال عضويته في المجلس الاقتصادي الاجتماعي".

ثم دار حوار بين النائب علامة والطلاب تخطى إطار اقتراح القانون ليطال تحديات ​الموازنة​ والوضع الإقتصادي الاجتماعي في البلاد وكيفية مواجهته من قبل ​الشباب​، للصمود في وطنهم وإيجاد فرص العمل المناسبة والعمل على الابتكار وتقديم افكار مشاريع تجمع بين الحداثة والابتكار والتطوّر المستمر.

