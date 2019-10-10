استقبل النائب عبد الرحيم مراد، وفدا من رابطة مخاتير الهرمل الذي شكره على مبادرته "الانسانية بتقديم منحتين دراسيتين للطلاب عبر كل مختار في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع".
وفي هذا الاطار، شكر مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" النائب السابق نوار الساحلي، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، الذي اصدر قرارا بتقديم المنح الدراسية لبلديات لبنان في الجامعة اللبنانية الدولية التي يرأسها.
كانت هذه تفاصيل خبر الساحلي ومخاتير الهرمل شكروا اللبنانية الدولية على تقديم منح دراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.