اخبار العالم

الساحلي ومخاتير الهرمل شكروا اللبنانية الدولية على تقديم منح دراسية

0 نشر
0 تبليغ

استقبل النائب ​عبد الرحيم مراد​، وفدا من رابطة مخاتير الهرمل الذي شكره على مبادرته "الانسانية بتقديم منحتين دراسيتين للطلاب عبر كل مختار في محافظتي ​بعلبك الهرمل​ و​البقاع​".

وفي هذا الاطار، شكر مسؤول ملف النازحين في "​حزب الله​" النائب السابق ​نوار الساحلي​، وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، الذي اصدر قرارا بتقديم المنح الدراسية لبلديات لبنان في ​الجامعة اللبنانية الدولية​ التي يرأسها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الساحلي ومخاتير الهرمل شكروا اللبنانية الدولية على تقديم منح دراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا