الساحلي ومخاتير الهرمل شكروا اللبنانية الدولية على تقديم منح دراسية

استقبل النائب ​عبد الرحيم مراد​، وفدا من رابطة مخاتير الهرمل الذي شكره على مبادرته "الانسانية بتقديم منحتين دراسيتين للطلاب عبر كل مختار في محافظتي ​بعلبك الهرمل​ و​البقاع​".

وفي هذا الاطار، شكر مسؤول ملف النازحين في "​حزب الله​" النائب السابق ​نوار الساحلي​، وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، الذي اصدر قرارا بتقديم المنح الدراسية لبلديات لبنان في ​الجامعة اللبنانية الدولية​ التي يرأسها.