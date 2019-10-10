فتح المحاكمة في جريمة قتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس

تعقد هيئة ​محكمة الجنايات​ في جبل ​لبنان​- الغرفة الثالثة، برئاسة القاضي محمد وسام مرتضى، جلسة لفتح المحاكمة في جريمة قتل الموظفة في ​السفارة البريطانية​ في لبنان ريبيكا فيليب دايكس على يد المتهم طارق حويشه.

يُشار إلى أنّ المحكمة كانت حَدّدت جلسة سابقة في أواخر أيلول الماضي لإصدار الحكم، إلّا أنّ انتقال القاضي محمد بدران من موقعه كرئيس لمحكمة الجنايات في ​بعبدا​ إلى رئاسة ​ديوان المحاسبة​ مع ​التعيينات القضائية​ الأخيرة، دَفع بالقاضي مرتضى، وهو رئيس الغرفة الثالثة في محكمة الجنايات، إلى إصدار قرار إعدادي حدّد فيه موعدًا جديدًا لجلسة إعادة فتح المحاكمة أي إصدار الحكم غدًا الجمعة.

في هذا السياق، أوضح وكيل جهة الدفاع المحامي ​أنطوان نعمة​، أنّ "عند تبدّل الهيئة الّتي استمعت إلى كامل تفاصيل الملف، يُصبح من السهل نقض الحكم، ولا شيء يمنع من فتح المحاكمة مجدّدًا من خلال التقدّم، سواء من جهة الدفاع أو جهة الإدعاء، بطلبات استلحاقيّة لم يتمّ البتّ بها سابقًا ولم يُبنَ عليها، وبالتالي من الممكن أن لا يصدر الحكم في التاريخ المحدّد، إذ أنّ "فتح المحاكمة" من حيث المفهوم القانوني الصرف لا يعني بالضرورة إصدار الحكم من الجلسة الأولى".