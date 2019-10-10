المطران عبد الساتر استقبل غلوريا أبي زيد ولانا درغام وروني لحو

استقبل رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​ كلًّا من المديرة العامة للتعاونيات السيدة غلوريا أبي زيد، والمديرة العامة ل​مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية​ السيدة لانا درغام، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان السيد ​روني لحود​.

وعرض المدراء العامّون خلال اللقاء للتحديات التي تواجه قيامهم بمهامهم، وأعربوا عن ضرورة دخول الشباب المسيحي الى ملاك المؤسسات العامّة كشركاء أساسيين في الوطن.

ولفت لحود الى أنّ ​الدورة​ الاقتصادية تأثرت بشكل سلبي نتيجة عدم منح قروض الإسكان، فتمنّى المطران عبد الساتر على ​الدولة​ أن تلحظ في موازنة 2020 منحَ قروض ميسّرة لذوي الدخل المحدود، تسمح للمواطنين التملّك وتلبّي طموحات ​الشباب اللبناني​.