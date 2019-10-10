LAU وBMW تنظمان "هاكاتون 2019" للذكاء الاصطناعي

نظمت ​كلية الهندسة​ في الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية (LAU) وشركة BMW العالمية احتفالية علمية - اكاديمية نوعية ومميزة على مستوى التعليم الجامعي والابحاث في لبنان، حملت اسم مسابقة "BMW هاكاتون ​بيروت​ 2019 - استخدام الذكاء الاصطناعي في آليات تصنيع السيارات".

وشاركت في المسابقة ثماني جامعات في لبنان، هي: ​الجامعة الاميركية​ في بيروت (AUB)، ​الجامعة الانطونية​، ​جامعة الروح القدس​ (​الكسليك​ ,USEK)، ​الجامعة اللبنانية​ الاميركية (LAU)، الجامعة اللبنانية (UL)، ​جامعة سيدة اللويزة​ (NDU)، ​جامعة القديس يوسف​ (USJ)، و​جامعة البلمند​ (UoB). حيث تمثلت كل جامعة بفرق تضم طلاب من كليات الهندسة وعلوم الكمبيوتر، تنافسوا جميعاً على تقديم حلول وبرامج ذكاء اصطناعي تساعد في تطوير قطاع صناعة السيارات.

وشدد رئيس الجامعة ​جوزف جبرا​ على اهمية ​الشباب​ في التغيير والسير بلبنان على دروب الحداثة، وتمنى على السياسيين في لبنان ان لا يخذلوا شعبهم ويكونوا على قدر امنياته واحلامه.

بعدها تنافست ست فرق، اثنتان منها من ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ (LAU)، وثلاثة منها من الجامعة الانطونية (AU)، وفريق سادس من جامعة القديس يوسف، وعرض كل فريق على حدة للبرامج التي توصل اليها خلال ابحاثه، وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

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المركز الاول: الجامعة الانطونية (AU) الفريق الرابع الذي ضم انطوان شربل، ابراهيم محروم، ميشال غصن.

المركز الثاني: فريق (LAU) الرابع الذي ضم أنيس اسماعيل، انطوان كريماتي، كريم ابي فاضل.

المركز الثالث: فريق (LAU) الاول الذي ضم موسى زغيب، فيليب سعادة، جيسكار تامر.

وحصلت الفرق الفائزة على جوائز مالية و مادية قيمتها الـ 17 الف ​دولار​ اميركي شركات تقدمة BMW Group ,Alfa ,Nvidia و Oracle، اضافة الى الحصول على فرص للتدريب والعمل في مصانع شركة BMW ​ميونيخ​ الالمانية.