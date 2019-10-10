LAU وBMW تنظمان "هاكاتون 2019" للذكاء الاصطناعي

نظمت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) وشركة BMW العالمية احتفالية علمية - اكاديمية نوعية ومميزة على مستوى التعليم الجامعي والابحاث في لبنان، حملت اسم مسابقة "BMW هاكاتون بيروت 2019 - استخدام الذكاء الاصطناعي في آليات تصنيع السيارات".
وشاركت في المسابقة ثماني جامعات في لبنان، هي: الجامعة الاميركية في بيروت (AUB)، الجامعة الانطونية، جامعة الروح القدس (الكسليك ,USEK)، الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، الجامعة اللبنانية (UL)، جامعة سيدة اللويزة (NDU)، جامعة القديس يوسف (USJ)، وجامعة البلمند (UoB). حيث تمثلت كل جامعة بفرق تضم طلاب من كليات الهندسة وعلوم الكمبيوتر، تنافسوا جميعاً على تقديم حلول وبرامج ذكاء اصطناعي تساعد في تطوير قطاع صناعة السيارات.
وشدد رئيس الجامعة جوزف جبرا على اهمية الشباب في التغيير والسير بلبنان على دروب الحداثة، وتمنى على السياسيين في لبنان ان لا يخذلوا شعبهم ويكونوا على قدر امنياته واحلامه.
بعدها تنافست ست فرق، اثنتان منها من الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، وثلاثة منها من الجامعة الانطونية (AU)، وفريق سادس من جامعة القديس يوسف، وعرض كل فريق على حدة للبرامج التي توصل اليها خلال ابحاثه، وجاءت النتائج على الشكل الآتي:
المركز الاول: الجامعة الانطونية (AU) الفريق الرابع الذي ضم انطوان شربل، ابراهيم محروم، ميشال غصن.
المركز الثاني: فريق (LAU) الرابع الذي ضم أنيس اسماعيل، انطوان كريماتي، كريم ابي فاضل.
المركز الثالث: فريق (LAU) الاول الذي ضم موسى زغيب، فيليب سعادة، جيسكار تامر.
وحصلت الفرق الفائزة على جوائز مالية و مادية قيمتها الـ 17 الف دولار اميركي شركات تقدمة BMW Group ,Alfa ,Nvidia و Oracle، اضافة الى الحصول على فرص للتدريب والعمل في مصانع شركة BMW ميونيخ الالمانية.
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